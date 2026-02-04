Presidente Franco: comuna franqueña cobrará una tasa por el ingreso de camiones en lastre a la ciudad

La medida fue tratada y aprobada sobre tablas durante una sesión ordinaria de la Junta Municipal de Presidente Franco, a propuesta del concejal Lucio Vera (PLRA). La normativa modifica la ordenanza Nº 060/24 y establece una tasa de G. 10.000 que, según lo dispuesto, deberá ser destinada al mantenimiento del pavimento asfáltico utilizado por los camiones de carga que circulan por calles del municipio.

Lea más: Fijan canon para el uso de predio de Puertos para el cruce de camiones por el Puente de la Integración

La votación a favor de la propuesta fue de los concejales Lucio Vera, Roberto Brizuela, Amelio Garcete, Mauricio Torres, Jorge Fernández, Luis Fernando Vargas, Hugo Mendoza, Joel Torres y Luis Gallardo. Estuvieron ausentes Blanca Acuña, Miguel González y Semion Duarte.

El considerando del documento indica que el aumento del tránsito de camiones en la ciudad, en el marco de la habilitación gradual del Puente de la Integración, generó la necesidad de establecer una regulación del paso de los camiones por la ciudad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 20 de enero, representantes de camioneros mantuvieron una reunión con los concejales municipales para consensuar un monto accesible. Inicialmente, la Municipalidad planteó un cobro total de G. 30.000, cifra que se redujo a G. 10.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Canon de la ANNP

La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) también fijó un canon de G. 10.000 más IVA para los camioneros que utilicen su predio como punto de espera antes de cruzar hacia Brasil por el Puente de la Integración.

La medida forma parte de un plan piloto autorizado mediante una resolución firmada por el presidente de la ANNP, ingeniero César Vera Cáceres, que habilita el ingreso de camiones en lastre al predio de la Terminal de Cargas de Presidente Franco, ubicado en el barrio Tres Fronteras.

Desde hace varias semanas, autoridades locales, gremios y camioneros venían solicitando la habilitación provisoria del predio de la ANNP como punto de espera, ante las quejas de los vecinos del barrio Tres Fronteras.

Lea también: Puente de la Integración: habilitarán predio de la ANNP como zona de espera ante quejas por camiones

Datos de la obra

La construcción del Puente de la Integración sobre el río Paraná se realizó durante los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro (Brasil). La obra concluyó en diciembre de 2022 y fue inaugurada por el presidente Santiago Peña el sábado 20 de diciembre de 2025 y por el mandatario brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva el viernes 19 de diciembre.

El 20 de diciembre de 2025, en la primera fase, fue habilitado para el cruce de camiones vacíos, en el horario de 22:00 a 5:00. Ante el retraso en la construcción de las obras complementarias, los vehículos de gran porte circulan por las calles del microcentro de esta ciudad, que no están preparadas para ello.

Una construcción clave

La habilitación total del segundo puente con Brasil depende de que concluya la construcción de la pasarela sobre el río Monday, que forma parte del Corredor Metropolitano del Este y de las obras complementarias. Los trabajos comenzaron en 2024 y concluirían en diciembre de este año. La apertura se concretaría en enero de 2027, anunciaron desde el Gobierno Central.