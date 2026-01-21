Fijan canon para el uso de predio de Puertos para el cruce de camiones por el puente de la Integración

Desde hace varias semanas, autoridades, gremios y camioneros solicitan la utilización provisoria del predio de la ANNP, ubicado en el barrio Tres Fronteras de Presidente Franco, como punto de espera de camiones vacíos que crucen hacia el Brasil por el puente de la Integración. Tras los reiterados pedidos y reclamos, la ANNP dio vía libre para la utilización del espacio.

Mediante una resolución firmada por el ingeniero César Vera Cáceres, presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), firmada este miércoles, se autoriza la implementación de un Plan Piloto para el ingreso de camiones en lastre dentro del predio de la Terminal de Cargas de Presidente Franco, propiedad de la ANNP, en forma gratuita desde el 21 al 31 de enero de 2026.

Manifestación en Presidente Franco contra el paso de camiones por la zona urbana

En la misma resolución se establece que, a partir del 1 de febrero de 2026, se aplicará una tarifa de G. 10.000 más IVA de manera temporal y en función directa a los resultados del “Plan Piloto”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precisamente ayer, los camioneros se reunieron con autoridades municipales para acordar un monto accesible en concepto de canon municipal, ya que también deben abonar el canon a la ANNP. La Comuna franqueña pretende cobrar G. 30.000 por la circulación de camiones y los trabajadores del volante proponen que se reduzca a G. 20.000. Este último monto aún no fue definido.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta medida se busca mejorar y ordenar el movimiento de camiones en la zona, optimizar la circulación, fortalecer la seguridad y brindar mejores condiciones tanto a los transportistas como a los habitantes del lugar, considerando las quejas y reclamos de la ciudadanía franqueña por el tráfico desordenado de camiones que genera una serie de inconvenientes.