04 de febrero de 2026 - 15:01

Video: tres detenidos tras asalto, persecución y balacera en Ciudad del Este

Tres presuntos asaltantes fueron detenidos esta tarde tras perpetrar un asalto en perjuicio de una empresa recicladora, en el Km 3,5 lado Acaray de la Ruta PY02 de Ciudad del Este. Diferentes grupos policiales se sumaron a la persecución luego de que haya ocurrido el asalto.

Los datos indican que los tres asaltantes irrumpieron en un local de recicladora con armas largas y cortas para perpetrar el atraco en Ciudad del Este.

Cuando salieron del lugar se accionó la Policía e inició una persecución con intercambios de disparos y logró la captura de los tres sospechosos. Además, se incautaron armas de fuego consistentes en escopetas y pistolas.

Hasta el momento solo se pudo confirmar la identidad de uno de los tres detenidos: Inocencio Paredes Villalba.

En las imágenes de circuito cerrado se puede ver que uno de los responsables del local llega hasta el lugar, se baja del auto e ingresa corriendo al local, probablemente al percatarse del hecho. Inmediatamente detrás llegaron los delincuentes y también ingresaron tras la víctima y unos segundos después volvieron a salir.

