Video: tres detenidos tras asalto, persecución y balacera en Ciudad del Este

Los datos indican que los tres asaltantes irrumpieron en un local de recicladora con armas largas y cortas para perpetrar el atraco en Ciudad del Este.

Cuando salieron del lugar se accionó la Policía e inició una persecución con intercambios de disparos y logró la captura de los tres sospechosos. Además, se incautaron armas de fuego consistentes en escopetas y pistolas.

Hasta el momento solo se pudo confirmar la identidad de uno de los tres detenidos: Inocencio Paredes Villalba.

En las imágenes de circuito cerrado se puede ver que uno de los responsables del local llega hasta el lugar, se baja del auto e ingresa corriendo al local, probablemente al percatarse del hecho. Inmediatamente detrás llegaron los delincuentes y también ingresaron tras la víctima y unos segundos después volvieron a salir.

