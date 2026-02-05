Cables sueltos provocan dos accidentes en Presidente Franco

El primer accidente ocurrió el martes y afectó a Aldo Adrián Barrios, quien circulaba en su motocicleta en el kilómetro 9 Monday cuando un cable suelto de una empresa de telefonía privada le alcanzó en el cuello.

El joven motociclista sufrió lesiones en el cuello y escoriaciones en varias partes del cuerpo. Barrios relató que, pese a las lesiones, se retiró del lugar y que este este jueves acudiría a un centro médico debido a que sigue sintiendo mucho dolor.

Otro peligroso accidente

Al día siguiente, Manuel Amarilla, padre de dos niños, sufrió un accidente similar a unos 100 metros de la avenida Monday, cuando retornaba de su trabajo a bordo de su biciclo.

“No me percaté del cable cruzado en la calle, me golpeó la frente y caí. Era cable de fibra óptica, pero no sé de qué empresa. Lastimosamente esperan a que alguien muera para intervenir”, lamentó Amarilla.

Desde la habilitación parcial del Puente de la Integración, el 20 de diciembre, los vecinos reclaman que se eleven los cables y se realicen podas de árboles para permitir el normal tránsito de los camiones de gran porte.

Además, varias columnas permanecen rotas ya que no fueron repuestas por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), a pesar de los reclamos.