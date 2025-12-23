Caos, cables sueltos y falta control, trar el primer día de habilitación del Puente de la Integración

Una de las principales quejas registradas ayer fue el paso de casi un centenar de camiones por la zona urbana mucho antes del horario establecido, que rige de 22:00 a 5:00, debido a la falta de control tempranero por parte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Lea más: Habilitación del puente de la Integración marcado por obras inconclusas

La situación generó una extensa fila de vehículos sobre la avenida Bernardino Caballero, en el barrio Tres Fronteras, además los camiones coparon los accesos al futuro local de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y al futuro puente sobre el río Monday.

El caos continuó horas más tarde sobre la avenida Brasil, donde un camión desprendió completamente la conexión eléctrica de una vivienda, lo que provocó un cortocircuito que generó un gran susto tanto en la familia afectada como en el conductor del rodado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso fue reportado de inmediato a la ANDE; sin embargo, ante la falta de una respuesta rápida, vecinos y camioneros se vieron obligados a arriesgarse y levantar los cables con palos y tacuaras para permitir el paso de los camiones. La situación ocasionó largas filas y quejas por el estado de las avenidas habilitadas de manera improvisada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No se previó todas las instalaciones eléctricas. Mirá el perjuicio, me levanté prácticamente de mi cama por un corte brusco. Fue un camión que soltó todos nuestros cables, hizo casi un incendio”, relató Sara Masi, vecina del lugar. Lamentó que haya realizado el reclamo a la ANDE, pero no recibió una respuesta inmediata.

Los camioneros también expresaron su indignación por las condiciones en las que se los obliga a circular. Desde el sábado se observa que, en algunos tramos, los camiones deben invadir de manera peligrosa el carril contrario para evitar rozar las ramas de árboles, ya que no hubo un trabajo de poda.

“Acá los funcionarios públicos son los principales culpables, especialmente los de la ANDE, porque ellos debieron prever todo esto. Sufren los vecinos y sufrimos nosotros. Queremos llegar a nuestras casas y no podemos”, manifestó el camionero Ever Brítez. También cuestionó el horario impuesto para el tránsito pesado: “Desde las 6 de la mañana estamos esperando y ya son las 12 de la noche. Somos esclavos de la corrupción de los funcionarios públicos”, lamentó.

Por su parte, Darío Britos, otro camionero, señaló que son obligados a circular en condiciones peligrosas y sin prever detalles mínimos de seguridad. “Mi camión mide 4,10 metros y los cables deberían estar al menos a 4,5 metros. El cable cayó sobre el camión y me asusté mucho. Por suerte no hubo un incendio”, afirmó.

Lea también: Video: improvisación en la habilitación del Puente de la Integración comienza a generar los primeros problemas

Pese a los reclamos realizados desde el sábado, la ANDE aún no dispuso de cuadrillas para la verificación técnica de la altura de los cables ni para trabajos de poda en las zonas afectadas. Asimismo, durante un breve recorrido, pudimos varias columnas eléctricas cuyos tendidos fueron alcanzados por los camiones y están a punto de caer, sin una respuesta de la ANDE.