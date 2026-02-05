Vecinos decidirán los nombres del 70% de las calles de Ciudad del Este que no figuran oficialmente

Martínez explicó que la iniciativa comenzó en el año 2023 con jornadas barriales participativas, durante las cuales se lograron consensuar unos 400 nombres de calles. Sin embargo, dijo que el método presencial es insuficiente ante la magnitud del problema, por lo que se optó por implementar una plataforma digital.

Lea también: Proponen nomenclatura de calles y numeración de casas en Ciudad del Este

La herramienta permite a los vecinos ingresar en su página www.sebamartinez.com, seleccionar la calle y proponer un nombre, completando previamente sus datos personales. El concejal indicó que el proceso tendrá una duración de 90 días y que, en apenas dos días de funcionamiento, ya se registraron 111 propuestas.

Una vez cerrado el plazo de postulaciones, se abrirá un período de entre 15 y 20 días para tachas y reclamos, tiempo en que la ciudadanía podrá revisar la lista completa de nombres propuestos y presentar objeciones. Finalizada esa etapa, se elaborará una única ordenanza municipal con las nomenclaturas definitivas, con el objetivo de “terminar de una vez por todas con las calles sin nombre en Ciudad del Este”.

Entre las restricciones para la nominación, Martínez aclaró que no se permitirán nombres ya existentes, de personas vivas, marcas comerciales ni denominaciones que generen división, confrontación o contenido partidario.

Según datos manejados por el equipo técnico del proyecto, solo el 30 % de las calles de la ciudad cuenta actualmente con nombre, y en muchos casos estos figuran únicamente en plataformas como Google Maps, sin validez oficial.

El concejal adelantó que la publicación del mapa final con todas las calles nominadas se realizaría en junio, a través del sitio web y las redes sociales de la Municipalidad, una vez promulgada la ordenanza correspondiente.

La señalización

En cuanto a la señalización, se prevé una implementación gradual mediante tres vías: inversión municipal inicial en bocacalles y avenidas principales; alianzas con empresas publicitarias para el patrocinio de carteles; y la posibilidad de que los propios vecinos gestionen la colocación de los carteles.

Asimismo, Martínez recordó que la ordenanza de numeración de viviendas ya está vigente, pero su aplicación depende de que las calles tengan nombre oficial.