Ciudad del Este tendrá un fin de semana muy caluroso y con lluvias

Este viernes, el ambiente será muy caluroso y húmedo, con temperaturas que oscilarán entre 22 °C y 36 °C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado, con vientos del norte que luego se tornarán variables. Se prevén chaparrones en el transcurso del día, especialmente en horas de la tarde.

Para el sábado, continuará el calor intenso, con una mínima de 24 °C y máxima de 35 °C. El cielo estará mayormente nublado y los vientos variables rotarán posteriormente al sur. Meteorología anuncia chaparrones acompañados de ocasionales tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución ante ráfagas y actividad eléctrica.

En tanto, el domingo se espera un ambiente cálido a caluroso, con temperaturas que irán de 22 °C a 33 °C. Persistirá el cielo mayormente nublado, con vientos variables y chaparrones, manteniéndose la inestabilidad climática en la región.