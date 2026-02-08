Domingo caluroso y ambiente inestable en el Este

Para este domingo se prevé un ambiente muy caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, con temperaturas máximas que oscilarían entre 30 °C y 34 °C. Además, se esperan chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas.

Domingo muy caluroso: sensación térmica de más de 40 ºC

Entre el lunes y el martes, las temperaturas mínimas estarían comprendidas entre 24 y 27 °C, mientras que las máximas variarían entre 32 y 35 °C. La sensación térmica podría superar la temperatura del aire, debido al alto contenido de humedad.

En cuanto a las lluvias, para mañana dicho fenómeno tendría una probabilidad baja. El martes 10 se espera que las lluvias se registren de manera más generalizada.

