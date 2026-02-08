Domingo muy caluroso: sensación térmica de más de 40 ºC

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un domingo con un ambiente muy caluroso, con temperaturas que rondarían entre los 36 y 38 grados, tanto en la Región Occidental como en la Región Oriental.

Además se espera un cielo mayormente nublado con vientos variables. Cabe destacar que la sensación térmica podría superar la temperatura del aire, debido al alto contenido de humedad.

En lo que respecta a lluvias, se podrían presentar chaparrones, especialmente en el centro, norte y este del país.

Para el inicio de semana se aguardan temperaturas mínimas entre 24 y 27 grados, mientras que las máximas variarían entre 36 y 40 grados, en ambas regiones del país.

Para mañana, la caída de chaparrones se limitaría a la zona al norte y este de ambas regiones, mientras que en el resto del territorio, la probabilidad es muy baja.

Para el martes, se esperan que las lluvias se presenten de forma más generalizada.