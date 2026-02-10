Incendio en la Catedral San Blas: templo queda cerrado hasta nuevo aviso; los santos se salvaron y se reanudan las misas diarias

Un intenso trabajo de limpieza y reordenamiento se realizó este martes en la Catedral San Blas tras el incendio de ayer. Todo el techo del templo está comprometido, al igual que las vigas, pero no así las paredes.

Desde la catedral informaron que, tras una inspección técnica realizada por ingenieros y arquitectos de la Municipalidad de Ciudad del Este, se determinó que la estructura del templo presenta daños significativos que comprometen parcialmente su estabilidad.

Según el dictamen técnico preliminar, las vigas superiores se encuentran estructuralmente afectadas y existe el riesgo de que, ante el eventual colapso de uno de sus componentes, se produzca un efecto en cadena que afecte a otros sectores de la edificación.

“En cumplimiento de nuestra responsabilidad pastoral de velar por la seguridad e integridad física de todos los fieles y ciudadanos, hemos dispuesto la prohibición preventiva de acceso al templo hasta que se completen los estudios técnicos pertinentes y se ejecuten las intervenciones necesarias para restablecer condiciones de seguridad plenas”, expresa el comunicado emitido por los responsables de la catedral.

Igualmente informaron que la Santa Misa, en los horarios habituales, se celebrará provisoriamente en el salón parroquial San Blas, ubicado detrás del templo. Durante todo el día, el lugar fue acondicionado por los feligreses para que se pueda celebrar la misa.

Se salvaron todas las imágenes

Una de las preocupaciones de los sacerdotes y feligreses durante el incendio de ayer fueron las imágenes santas. En medio de la intensa humareda, las imágenes fueron sacadas, pero la imagen mayor de San Blas no pudo ser retirada en un principio debido a su peso y ubicación. Finalmente, gracias a un trabajo mancomunado, la imagen también fue retirada antes de que el fuego avanzara.

Dentro del templo, la única imagen que quedó fue el Cristo que está colgado del techo, en el centro de la capilla, sobre el altar, y que no fue alcanzado por el fuego. Igualmente, se retiraron los atuendos de los sacerdotes y del obispo, manteles, velas, libros, biblias, entre otros.

También se pudo rescatar gran cantidad de bancos, y los que quedaron dentro del templo solo algunos fueron alcanzados por el fuego, que se propagó mayormente en el techo y no así en las paredes ni en el suelo.

Además de vecinos y feligreses, un contingente de obreros que estaban trabajando en la construcción de un edificio en la cercanía llegó rápidamente para ayudar en el rescate de los bienes.

Cooperación financiera

Desde Itaipú Binacional anunciaron que cooperarán financieramente para la restauración integral de la Catedral San Blas. Especialistas de distintas áreas de la Dirección Técnica de la binacional realizaron una evaluación inicial de los daños ocasionados por el siniestro.

Los técnicos emplearon equipos de alta tecnología para efectuar un escaneo completo de la estructura, lo que permitirá contar con un informe detallado sobre las áreas afectadas y los puntos que requerirán intervención en el proceso de restauración.

Desde la comuna esteña también anunciaron la contribución de recursos para la reconstrucción del templo. Mientras tanto, desde el lunes operarios de varias dependencias ayudan en las labores de limpieza, seguridad y asistencia en logística.