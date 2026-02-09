Incendio en la Catedral San Blas: intendente afirma que el daño “es muy triste y doloroso”

Un incendio de gran magnitud se registró en la tarde de hoy en la Catedral San Blas, el principal templo católico de la capital del Alto Paraná. El fuego se inició alrededor de las 15:30 y, pese al intenso trabajo de los bomberos voluntarios, hasta entrada la tardecita no había sido completamente controlado.

El intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, se hizo presente en el lugar y calificó la situación como “muy triste”. “Es el centro espiritual de la ciudad, un ícono histórico y patrimonial. Ojalá los bomberos puedan contener el fuego, pero se nota que está bastante fuerte”, expresó.

En el lugar se instaló un puesto de comando y un centro de crisis para coordinar las tareas de emergencia. Varias compañías de bomberos se sumaron al operativo, mientras que feligreses y empresas privadas acercaron donaciones de agua para el personal que combate las llamas.

La cruz principal del templo resultó casi totalmente consumida por el fuego y, según las primeras evaluaciones, gran parte de la estructura estaría comprometida. Densas columnas de humo continuaban saliendo del edificio, según relató la corresponsal Tereza Fretes.

Municipio incrementó presupuesto para los bomberos

Consultado sobre la falta de una autoescala propia del cuerpo de bomberos local, el jefe comunal explicó que el municipio incrementó de forma significativa los aportes en los últimos años.

Señaló que se realizaron recientes desembolsos y que existe el compromiso de seguir regularizando atrasos.

También reconoció que será necesario analizar la adquisición de autoescala, considerando el crecimiento vertical de la ciudad.

Al trabajo de los bomberos de Ciudad del Este se sumó una autoescala proveniente de Minga Guazú, además de refuerzos de otras compañías del departamento. En el lugar también estuvieron presentes autoridades departamentales, efectivos policiales y representantes de la Iglesia.