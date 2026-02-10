Manifestantes marchan en Ciudad del Este contra reforma de la Caja Fiscal

La concentración comenzó en la Plaza de la Paz, donde se instaló un micrófono abierto y participaron docentes, representantes de policías jubilados y enfermería, así como el intendente Daniel Pereira Mujica. Posteriormente, los manifestantes marcharon por las principales avenidas de la zona céntrica.

En paralelo, en Juan León Mallorquín, sobre la Ruta PY02 realizaron cierres intermitentes, provocando largas filas de vehículos en ambas direcciones.

El profesor Roberto Sosa, vocero del sector docente, expresó su rechazo a las reformas propuestas, señalando que las modificaciones favorecen a ciertos sectores mientras los más vulnerables, como docentes, policías, militares y médicos, serían los más afectados. Sosa pidió que se postergue el tratamiento para iniciar un diálogo que no perjudique a ningún sector.

Por su parte, el intendente Daniel Pereira Mujica lamentó la delicada situación financiera del país y señaló la necesidad de mayor transparencia en la gestión pública. El jefe comunal sostiene que la corrupción y la ineficiencia podrían provocar un colapso de las finanzas del Estado.

“Lo peligroso es que todo está quebrando: hay atrasos con empresas y la deuda externa continúa aumentando de manera alarmante. Esto no solo afecta al funcionariado público, sino que también repercute en el sector privado. En términos vulgares, hay bicicleteo financiero que lleva peligrosamente al Estado al borde del colapso”, manifestó el intendente.

Media sanción

El miércoles pasado, la Cámara de Diputados aprobó con media sanción un proyecto de reforma de la Caja Fiscal enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

La iniciativa busca establecer edades mínimas de jubilación para todas las cajas e incrementar el porcentaje de aportes de los afiliados en aquellas cajas con déficit, incluyendo las de docentes, fuerzas de seguridad, magistrados y profesores universitarios.

Según el Ministerio de Economía, estas medidas son necesarias para enfrentar el déficit de la Caja Fiscal, que alcanzó aproximadamente 400 millones de dólares el año pasado.