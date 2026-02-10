Caja fiscal: opositores en el Senado pedirán postergar tratamiento de reforma

En una sesión extraordinaria, la Cámara de Senadores analizará hoy el proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal), impulsado por el Poder Ejecutivo, que planea introducir modificaciones a los parámetros para la jubilación de funcionarios públicos que han sido muy resistidos por gremios como los de los docentes o las fuerzas de seguridad.

El Senado deliberará sobre la versión modificada y aprobada por la Cámara de Diputados del proyecto original de reforma presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que establece edades mínimas para la jubilación para todas las cajas y el aumento del porcentaje de aportes de los afiliados de las cajas deficitarias: la del magisterio nacional (docentes), fuerzas de seguridad (policías y militares), docentes universitarios y magistrados judiciales.

El argumento del Gobierno es que esas medidas son necesarias para contrarrestar el déficit de la caja fiscal, que el año pasado alcanzó alrededor de 400 millones de dólares según el Ministerio de Economía.

Mientras los parlamentarios se preparan para la sesión extraordinaria de hoy, miembros de los gremios a los que afectaría la reforma se aprestan para movilizarse en protesta en Asunción y un fuerte dispositivo policial ha sido desplegado en los alrededores del Congreso Nacional.

Pedirán postergación

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador opositor José Oviedo (Yo Creo) dijo que la oposición planteará formalmente que se postergue el tratamiento de la reforma de la caja fiscal y dijo que hasta ayer la proyección era que los votos necesarios para lograr la postergación estaban al alcance.

Entre los cuestionamientos recurrentes al proyecto de reforma que la oposición en el Congreso y los propios gremios han elevado se mencionan la aparente prisa con que el Ejecutivo y el oficialismo cartista quieren aprobar la propuesta y una percepción de injusticia en torno al bajo porcentaje de aporte del Estado a las cajas jubilatorias.

El senador Oviedo indicó que el objetivo de pedir la postergación del tratamiento del proyecto es que se haga un “mejor análisis” y plantear “alternativas” concretamente sobre el porcentaje de aporte del Estado.

Números qué “afinar”

Según el proyecto de reforma, el Estado aportará solo el 1 por ciento del salario de cada afiliado en el primer año de vigencia de la nueva norma de la caja fiscal, y aumentará gradualmente de forma anual ese aporte hasta llegar al 5 por ciento.

El legislador opositor opinó que el 5 por ciento de aporte es muy bajo y debería ser elevado hasta 10 o incluso 15 por ciento, como ocurre en los sistemas jubilatorios de otros países de la región.

Opinó que la gente “tiene razón en cuestionar” el bajo nivel de aporte estatal a la caja fiscal, teniendo en cuenta que en el sector privado el aporte de las patronales es del 16,5 por ciento y el afiliado aporta solo el 9 por ciento, mientras que el aporte para los afiliados de las cajas deficitarias de la caja fiscal subirá a 19 por ciento, casi una cuarta parte de su salario total.

“Esos números habría que afinar”, insistió.

Reforma “se tenía que haber hecho hace tiempo”

El senador Oviedo indicó que “la mayoría de las cajas (jubilatorias) a nivel mundial están en problemas” y que la tendencia de las soluciones son aumentar las edades de jubilación y disminuir los porcentajes de sustitución, y advirtió que podría ser necesario realizar esos cambios en todas las cajas en Paraguay.

Señaló que “el Estado no es todopoderoso” y que sus recursos son “limitados”. Actualmente “una gran porción de nuestro presupuesto va a calzar las cajas”, añadió, argumentando que una reforma de la caja fiscal sí es necesaria.

“Esto es insostenible, tenemos que hacer cambios urgentemente”, dijo.

Pero agregó que la reforma “se tenía que haber hecho hace tiempo y (gobiernos anteriores) no lo hicieron porque es un tema sensible” que requiere “sacrificio político”.

“Ahora no tienen de otra y hacen un mínimo cambio y le dejan otra parte del problema al próximo gobierno”, subrayó.

Finalmente, reclamó que el Gobierno de Santiago Peña, que cuenta con apoyo oficialista en ambas cámaras del Congreso y podría implementar cambios radicales, se enfoque solo en la caja fiscal en vez de buscar soluciones “a los problemas de todas las cajas”.