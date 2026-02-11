Adicto hiere de cinco puñaladas a un sexagenario

Se trata de Federico López Rodas (66), quien recibió cinco heridas en el cuello, brazos abdomen y pecho, durante un violento ataque. El agresor, quien sería del barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este, huyó tras el sangriento ataque.

Según el reporte de la Subcomisaría 12ª del barrio San Miguel, vecinos alertaron al Sistema 911 tras escuchar gritos en la vivienda. Cuando los agentes llegaron al sitio, el herido ya había sido auxiliado por sus vecinos, quienes lo trasladaron hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde quedó internado

Celos y drogas

El jefe de la Subcomisaría 12ª, subcomisario Toribio Arévalos, reveló que el sexagenario vive como casero en la vivienda precaria y, según vecinos, invitaba frecuentemente a personas adictas en situación de calle.

El ataque habría sido motivado por celos, luego de que el agresor encontrara a su pareja en compañía del hombre de 66 años. Bajo los efectos de alguna sustancia estupefaciente, se habría desatado una pelea que terminó en el apuñalamiento.

El jefe policial también recordó que no es la primera vez que el ahora herido se ve envuelto en situaciones similares. Hace poco tiempo, un caso casi idéntico terminó con el hurto de una motocicleta, que posteriormente fue recuperada por la Policía.