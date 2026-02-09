Tragedia vial en Pirayú: un muerto y un menor gravemente herido

En el accidente de tránsito perdió la vida Emilio Ramón Fleitas Rodríguez, de 31 años, oriundo de la compañía Tavaí, mientras que el menor de 15 años que lo acompañaba resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Nacional de Itauguá.

En el percance se vio involucrado un camión de gran porte, cuyo conductor fue identificado como Roberto Antonio Corvalán Espínola, de 54 años.

Intervención fiscal

El agente fiscal interviniente de la Unidad Penal de Yaguarón, Eladio Cohene, manifestó que en el procedimiento intervino el médico forense Andrés Alvarenga, quien diagnosticó como causa de muerte del conductor del cuaciclón un traumatismo craneoencefálico grave con pérdida de masa encefálica.

Intervinieron además efectivos policiales de la Comisaría 9ª y bomberos voluntarios. El agente fiscal explicó que el jefe de Criminalística, José Riquelme, señaló que el punto de impacto ocurrió en el carril de circulación del camión Scania. El cuaciclón se desplazaba con dirección a Ypacaraí, mientras que en sentido contrario circulaba el camión de gran porte.

Investigación en curso

El representante del Ministerio Público dijo que investigarán las causas que provocaron el accidente fatal. Lo primero que se realizó fue el levantamiento del cuerpo. Asimismo, se dispuso que el conductor sea sometido a la prueba de alcotest y que los vehículos involucrados en el accidente de tránsito sean trasladados a la comisaría local, a disposición del Ministerio Público.