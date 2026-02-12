Meteorología anuncia otro día caluroso y con probabilidad de chaparrones

Para el jueves, se prevé una jornada calurosa y húmeda, con el cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte, tornándose luego variables. No se descartan chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, especialmente hacia la tarde. La temperatura mínima será de 24 °C y la máxima alcanzará los 35 °C, configurando uno de los días más sofocantes del período.

El viernes mantendrá condiciones similares, aunque con un leve descenso térmico. El ambiente continuará caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables. Persistirá la probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 24 °C de mínima y 31 °C de máxima.

En tanto, el sábado se presentará cálido y húmedo, con el cielo mayormente nublado y vientos variables. Se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, lo que contribuirá a un nuevo descenso de la temperatura. La mínima será de 23 °C y la máxima rondará los 29 °C.