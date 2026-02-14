Escrachan con pasacalles a diputadas cartistas que votaron a favor de la reforma de la Caja Fiscal

En los pasacalles, personas no identificadas declararon “personas no gratas” y “enemigas de los docentes altoparanaenses” a las legisladoras Bettina Aguilera, Liz Cristina Cardozo y Rocío Abed de Zacarías, legisladoras del Alto Paraná que integran el bloque de Honor Colorado.

La molestia del sector docente con estas parlamentarias es porque el pasado 5 de febrero, en la Cámara de Diputados, votaron a favor del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

Conrado Cardozo, secretario general de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), afirmó que no se trató de una iniciativa de ningún gremio en particular, pero refleja la indignación de muchos docentes.

Cardozo mencionó que no descartan que aparezcan más carteles en diferentes departamentos, ya que durante la manifestación pidió escrachar a los parlamentarios.

Bettina Aguilera, hija de docente

Entre las legisladoras mencionadas, Bettina Aguilera, conocida por su escasa producción legislativa, dejó el movimiento Fuerza Republicana para sumarse a la bancada de Honor colorado.

Tras confirmarse el cambio, su madre docente, Rosa Ninfa Paniagua, fue comisionada del Ministerio de Educación y Ciencias a Itaipú Binacional.