Pereira Mujica rindió cuentas de un año marcado por la crisis institucional

El informe destacó que el año 2025 estuvo caracterizado por una fuerte inestabilidad institucional, ya que la Municipalidad fue conducida por cuatro autoridades distintas. La administración comenzó bajo la gestión de Prieto Vallejos (Yo Creo), continuó con la intervención encabezada por Ramón Ramírez, siguió con la intendencia interina de María Portillo (PLRA) y culminó con la asunción de Pereira Mujica (Yo Creo), electo en noviembre para completar el mandato hasta 2026.

En el plano financiero, se informó que la recaudación total del municipio durante el 2025 alcanzó los G. 270.388 millones. El análisis mensual evidenció variaciones significativas en los ingresos, con caídas registradas principalmente en julio, agosto y noviembre en comparación con el 2024, situación atribuida en gran medida al impacto económico generado por la intervención municipal.

Pese a este escenario, el primer semestre del año cerró con un crecimiento acumulado del 13,21% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representó ingresos adicionales por más de G. 17.552 millones. A su vez, diciembre mostró un incremento del 8,85% en relación con el mismo mes de 2024. Según el informe, el inicio del ejercicio 2026 mantiene una tendencia positiva, con un crecimiento interanual del 14,57%.

Durante su exposición, Pereira Mujica sostuvo que la gestión municipal se apoya en una planificación iniciada en administraciones anteriores y subrayó que el desarrollo sostenible de la ciudad requiere una visión de mediano y largo plazo. En ese marco, indicó que en poco más de 80 días de gestión se logró regularizar el pago de salarios atrasados, aguinaldos y compromisos financieros, además de avanzar en la cancelación de deudas históricas, como las correspondientes a la caja de jubilaciones municipales.

Asimismo, anunció que la Comuna prevé cancelar el próximo año la deuda por los buses eléctricos, con el objetivo de avanzar en el proyecto de renovación del sistema de transporte público.

El acto contó con la presencia del exintendente Miguel Prieto Vallejos, quien destacó el trabajo del actual jefe comunal y señaló que la rendición de cuentas presentada incluye una etapa correspondiente a su administración.

En relación con sus procesos judiciales, Prieto manifestó que, a su criterio, no existirían plazos que impidan una eventual candidatura futura, al considerar que no habría una sentencia firme antes del año 2028.

Finalmente, sostuvo que su proyección a nivel nacional se vio fortalecida tanto por la exposición mediática generada durante el proceso de intervención municipal como por el resultado electoral que llevó a Daniel Pereira Mujica a la intendencia.