CDE: Aceleran la construcción de comedores escolares ante la proximidad del inicio de clases

Durante la reunión, los directores hicieron varios pedidos, principalmente referentes a la infraestructura. En ese sentido, solicitaron que las cocinas y comedores que están en construcción en las distintas escuelas y colegios sean concluidos a la brevedad. Afirmaron que las obras están dentro del plazo, pero piden celeridad, considerando que estamos a días del inicio de clases.

El licenciado Conrado Cardozo, secretario general de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), explicó que entre los pedidos puntuales también solicitaron que las obras de cocina y comedores puedan concluirse lo más pronto posible.

AUDIO: Hambre Cero e inicio de clases: Ministerio de Desarrollo Social, expectante sobre decisión de gremios

“Están avanzando con las obras y lo que hicimos es dar seguimiento para que se puedan concluir en la brevedad”, expresó. Recordó que, al implementarse el programa Hambre Cero, muchos espacios académicos y administrativos fueron sacrificados para la preparación de los alimentos.

En Alto Paraná, el principal problema al que se enfrentaron los directores fue la falta de espacios para la preparación de alimentos. En la mayoría de los casos, montaron cocinas improvisadas en aulas, bibliotecas, despachos de director y hasta en los patios.

Desde la Municipalidad afirman que los procesos fueron lentos debido a la intervención y a los sucesivos cambios de intendentes. Tras la intervención de la comuna, la administración estuvo a cargo de un interventor, luego a cargo de la intendenta interina, María Portillo, para finalmente asumir Pereira Mujica.

Otros pedidos de los directores

La reunión con el intendente también fue aprovechada por otros directores para solicitar obras. Algunos pedidos incluyeron lomadas en calles circundantes de las escuelas, limpieza de arroyos cercanos para evitar desbordes, construcción de pozos artesianos, entre otros. Cardozo afirmó que en los últimos años hubo mejoras y avances, pero que las necesidades nunca terminan.

Hambre Cero: MEC dice que escuelas se preparan para recibir un “año espectacular”

“Hay muchas necesidades todavía, sobre todo en infraestructura; siempre sigue faltando, aunque se consiguió bastante en los últimos años. Siempre hay necesidades y vamos a dar seguimiento”, expresó.

Sobre el inicio de clases, Cardozo dijo que todo depende de lo que se defina mañana entre los gremios y los parlamentarios sobre la reforma de la Caja Fiscal.