Hambre Cero: MEC dice que escuelas se preparan para recibir un “año espectacular”

En el marco del inicio de clases, previsto para el lunes 23 de febrero, los ministros de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, y de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, mantuvieron ayer, miércoles, una reunión de trabajo sobre el programa de alimentación escolar Hambre Cero.

Luego de reunirse, anunciaron que el plan alimenticio se desarrollará desde el primer día, “Dios mediante”, en la fecha establecida en el calendario escolar. Es que gremios de docentes amenazan con no arrancar el año lectivo, si es que no hay avances en las negociaciones sobre la reforma de la Caja Fiscal.

Lea más: Colegio Técnico Nacional: postergan clases presenciales hasta abril por lento avance de obras

Según dijo el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, todo está listo en un 100% para llegar desde el primer día de clases.

Ramírez instó a los padres a brindar su autorización por escrito para que sus hijos reciban la alimentación escolar. “Les esperamos, las escuelas se están preparando para recibir un año espectacular”, agregó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Obras inconclusas y escuelas en mal estado

El Ministro de Educación habló de un “año espectacular” obviando que cientos de instituciones educativas tienen obras inconclusas o están en mal estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: MEC: docentes temen que 8.600 cargos de aula sin concurso se entreguen a operadores políticos

Por ejemplo, hay obras que no terminarán en Asunción para el 23 de febrero, como el Colegio Técnico Nacional o la escuela Juan León Mallorquín (todavía no iniciaron los trabajos). También en San Pedro con varios centros educativos, y en Central.

En San Pedro hay 18 centros escolares sin concluir, que esperan obras desde hace al menos dos años. No tienen respuesta por parte de las autoridades.

En la Escuela Básica N.° 2397 “Virgen de Fátima” de Capiatá, también está en riesgo el primer día debido al retraso de las reparaciones que se realizan en el sitio.

MDS habló con proveedoras

El viceministro de Políticas Sociales del MDS, Carlos París, indicó hoy que están en conversaciones con las proveedoras de Hambre Cero, en torno al período lectivo que se aproxima.

Lea más: Inicio de clases está en duda ante posible huelga docente, admite ministro

“Nosotros entendemos que el Ministerio de Economía está honrando la deuda con las proveedoras de acuerdo al compromiso que había asumido el año pasado con las empresas, no existe disconformidad en ese sentido”, aseguró sobre el estado de pago adeudado desde el año pasado con las firmas privadas.”

Explicó que el martes tienen otra reunión, para hablar específicamente sobre cambios o adecuaciones en el menú, principalmente para cortar la burocracia con respecto a alimentos estacionales como la banana.