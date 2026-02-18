Hurtan cobre de acondicionadores de aire, en USF inaugurada hace menos de una semana

El hecho se registró en el puesto sanitario que había sido inaugurado el pasado jueves, donde dos personas ingresaron y desarmaron dos equipos de acondicionadores de aire de las marcas Midea y Gree, ambos de 12.000 BTU, según la denuncia del médico Pedro Torres Fernández.

El hurto dejó fuera de funcionamiento los equipos de climatización de la Unidad de Salud Familiar, situación que afecta directamente tanto a los pacientes como al personal de blanco, quienes deben soportar la intensa ola de calor que azota a la zona.

En el marco de la investigación, agentes de la Comisaría 6ª lograron acceder a imágenes de circuito cerrado de viviendas cercanas, donde se observó a dos individuos como autores del hecho.

Con la colaboración de vecinos, uno de los presuntos ladrones fue identificado ya que es un conocido consumidor de drogas de la zona. Le atribuyen reiterados hurtos, presuntamente con el objetivo de intercambiar los objetos sustraídos por estupefacientes.

Más tarde, guardias de seguridad ciudadana visualizaron al sospechoso recorriendo la zona, por lo que procedieron a su aprehensión y posterior entrega a la Policía Nacional. El hombre, quien dijo ser Samir Ramírez Medina, de nacionalidad brasileña, quedó a disposición del agente fiscal de turno Edgar Delgado.