Aumentan casos de hurto de compresores de aire en escuelas de Central

En el departamento Central se ha puesto de moda desmontar compresores de acondicionadores de aire por el valor que tiene el cobre que se encuentra en su interior.

Esta semana la Escuela Básica N° 4.178 San Antonio de Fe y Alegría de la zona de Reducto de la ciudad de San Lorenzo fue visitada por ladrones. En esta institución educativa, cinco compresores de acondicionadores de aire quedaron dañados.

Según explicó la directora, María Lucía Ruiz Díaz, tres compresores fueron totalmente desmantelados, mientras que otros dos quedaron con algunas piezas.

“Con esta situación fueron perjudicados unos 250 niños, tanto del turno mañana como del turno tarde. Los chicos dependen de un buen ambiente para desarrollar las clases y concentrarse para aprender, pero en esta situación y más con el calor agobiante los alumnos no podrán”, lamentó.

En la misma situación se encuentra la Escuela Básica N.° 5.583 Puertas del Sol, de la ciudad de San Antonio. En esta ocasión, el aparato externo del acondicionador de aire del aula de preescolar fue hurtado de su soporte metálico, al igual que la cañería de cobre que conducía el aire al interior de la clase.

Según explicó la directora de la institución, Estela Apuril, unos 50 niños sufrirán las consecuencias. “Hoy en día ya no es un lujo, sino una necesidad. Los alumnos, si no están en un ambiente pedagógico, no se concentran, y más si son chiquitos. Lamentablemente, no es la primera vez que entran en la escuela”, comentó.

Tomaron medidas

En ambos casos, las autoridades de las escuelas y los miembros de las Asociaciones de las Cooperadoras Escolares (Aces) ya hicieron la denuncia. Manifestaron que también elaboraron notas para distribuir a empresas a fin de solicitar colaboración para reponer los artefactos hurtados.

Los padres y docentes comentaron que están explorando estrategias para no ser perjudicados nuevamente.

“Por un lado, están viendo la manera de reponer los aparatos, y por otro lado, cuando sea el momento de la instalación de los equipos, agregarán rejas de seguridad a fin de evitar que los aparatos sean arrancados nuevamente”, comentó el presidente de la Aces de Puertas del Sol, Celso Salcedo.

Otras instituciones fueron robadas

En San Lorenzo, la Escuela Municipal N° 2 y la Escuela Lico de Galati pasaron por la misma situación esa semana. En San Antonio los hurtos también se repiten. La semana pasada le tocó a la Escuela 14 de Mayo y la Escuela Isaac Cabrera.