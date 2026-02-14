Video : Frustrado intento de hurto en el Oratorio Angelita de Carapeguá

El presidente de la Comisión Vecinal del Oratorio Angelita, Zacarías Cabrera, manifestó que en esta ocasión solo se trató de un intento de hurto de la caja fuerte, pero que ya son alrededor de seis veces que personas sin escrúpulos intentan llevarse lo que los devotos donaron a Angelita.

Señaló que recién en horas de la mañana fueron avisados en el grupo de vecinos sobre la destrucción de la caja fuerte, aparentemente con un martillo u otro objeto contundente.

Al verificar, constataron que se dañó la estructura de cemento que protege la caja fuerte de metal y el candado, aunque, al parecer, el autor no tuvo tiempo de llevarse la caja que contiene dinero de donaciones en monedas, cuyo monto no supera los G. 100.000.

Otra integrante de la Comisión, Carolina Báez, manifestó que en una parte del video se observa cómo un desconocido en motocicleta se acerca, ingresa al lugar y permanece durante aproximadamente tres minutos intentando abrir la caja fuerte. Posteriormente, una camioneta se aproxima al sitio, momento en el que el individuo sale y se dirige nuevamente hacia el distrito de Acahay.

Lamentó que personas inescrupulosas nuevamente intentaron alzarse con las donaciones que se utilizan para ayudar a los vecinos enfermos y para realizar el mantenimiento del lugar.

El sub jefe de la Comisaría de Calixtro, suboficial Catalino Martínez, manifestó que la denuncia fue recibida en la mañana en la sede policial y posteriormente se comunicaron con uno de los miembros de la comisión, constituyéndose en el lugar para evaluar lo sucedido.

También estuvieron presentes el lugar personal del Departamento de Investigaciones Regional Paraguarí y de Criminalística.

Angelita: un santuario de fe y espiritualidad

El presidente de la comisión vecinal comentó que, cuando trabajaba como capataz en una estancia del lugar, trabajadores del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que estaban realizando limpieza de la ruta encontraron, en el puente, una conservadora de isopor y lo llamaron para verificar el hallazgo.

Dijo que allí descubrieron a una recién nacida abandonada, que ya había fallecido, por lo que se dio aviso a la comisaría jurisdiccional y, con presencia de las autoridades policiales y judiciales, se le dio cristiana sepultura debajo de un árbol.

El hecho ocurrió el 2 de junio de 1998. Desde entonces, los lugareños la bautizaron con el nombre de Angelita. En un principio fue un pequeño nicho que, con el paso de los años, fue mejorado mediante aportes de devotos y personas que le atribuyen milagros de sanación con el agua que llevan del lugar.

Además, mediante actividades organizadas por la comisión vecinal, el sitio se ha ido acondicionando como un santuario de fe y espiritualidad.

En una de las piezas se pueden observar los obsequios que dejan los devotos y, en la capilla donde se encuentra una cruz y su vestido, donde llegan los devotos de diferentes puntos del país para dejar sus deseos, muchos de los cuales, según testimonios, han sido cumplidos.