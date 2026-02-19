Destruyen dos campamentos e incautan más de 350 kilos de marihuana

Según datos, los agentes recibieron la información que existirían campamentos clandestinos en una zona boscosa por lo que realizaron la incursión que les permitió confirmar la información. En el lugar detectaron dos campamentos precarios y una importante cantidad de marihuana lista para el envío al Brasil por la vía fluvial.

El agente fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico N° 1 de Alto Paraná, ordenó la incineración de los campamentos encontrados en los puertos clandestinos. Asimismo, dispuso el traslado de la droga a la base regional ubicada en Presidente Franco, para el pesaje y análisis primario de campo.

De acuerdo al informe, fueron incautados 15 paquetes de supuesta marihuana con un peso total de 343 kilogramos, además de 12 panes adicionales que totalizaron 7,30 kilogramos. También se decomisaron enseres varios encontrados en el lugar.

Puertos clandestinos

En las márgenes del lago de Itaipú, principalmente en la Mbaracayú, frontera con la ciudad brasileña de Santa Helena, hay varios puertos clandestinos que se utilizan diariamente para enviar grandes cantidades de cigarrillos y drogas al país vecino. Las actividades ilícitas generan millones de dólares para el crimen organizado.