Yby Yaú: tras persecución policial abandonan camioneta que transportaba 212 kilos de marihuana

El informe policial del caso señala que personal de Investigaciones de la regional número 1, de Concepción, apostados en la ciudad de Yby Yaú, estaban realizando ayer una patrulla en la zona de la colonia Sapucái, distrito de Yby Yaú. En un momento dado, los policías observaron una camioneta Mitsubishi tipo Tritón que circulaba por un camino vecinal.

Al notar la presencia policial, el conductor de la camioneta realizó una maniobra y empezó a acelerar el rodado, huyendo de la zona.

Lea más: Medidas para los dos últimos detenidos por el asalto en Coronel Bogado

Los uniformados iniciaron una persecución, pero no pudieron alcanzar al vehículo. De igual manera realizaron un rastrillaje por los callejones de la zona y lograron encontrar la camioneta que estaba semioculta entre matorrales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los agentes se acercaron a la camioneta y se percataron de que ninguna persona estaba en el habitáculo ni en las cercanías, pero dentro del rodado había dos bolsas arpilleras. Asimismo, en las cercanías del sitio donde se abandonó el vehículo estaban otras seis bolsas arpilleras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al verificar el contenido de las bolsas se pudo encontrar un total de 223 panes de marihuana, al realizar el pesaje totalizaron 212 kilos de la droga.

La camioneta posee una chapa WHEH 490 que según el sistema del Registro Único del Automotor pertenece a una camioneta Toyota Hilux, modelo 2018.