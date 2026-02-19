Imputan a un hombre por herir de un escopetazo a una perrita

El proceso penal es por maltrato y crueldad animal, además de producción de riesgos comunes. El sindicado quedó a disposición del Juzgado Penal, a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde.

Según la investigación fiscal, el ataque ocurrió el 8 de febrero, a las 18:00 aproximadamente, frente a una vivienda situada en el kilómetro 6,5 del barrio Santa Inés.

El hombre, presuntamente fuera de control, se habría enfurecido al ver nuevamente a Yuni, una perra mestiza de caniche con chow chow perteneciente a su hijastro, cuya presencia ya había sido motivo de quejas.

López Gamarra ingresó a su habitación, tomó una escopeta y efectuó un disparo que impactó de lleno contra el animal. Gravemente herida, la perra logró huir del lugar para esconderse, mientras el atacante permanecía en la vivienda.

Esa misma noche, familiares del dueño del animal realizaron la denuncia ante la Subcomisaría 12ª. Los agentes iniciaron la búsqueda por la zona con ayuda del dueño, aunque sin resultados positivos. Recién al día siguiente, Yuni fue encontrada al salir de una casa vecina, con abundante sangrado y perdió el ojo izquierdo como consecuencia del disparo.

El animal fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde fue sometido a una cirugía en la que se le extrajeron siete balines alojados en distintas partes del cuerpo.

La Fiscalía reunió como elementos probatorios la denuncia formal, informes policiales, fotografías del estado del animal con geolocalización del lugar del hecho y los comprobantes de los gastos veterinarios.

La fiscal Sánchez solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, por lo que el imputado permanecerá en libertad, aunque sometido a reglas de conducta mientras avanza el proceso judicial.