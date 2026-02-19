“Vamos a estar cada vez peor”, dice médica sobre burocratización de compras en salud pública

La nueva directiva señala a los directores de hospitales y regiones sanitarias que no se podrá mover un solo guaraní sin el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) previo. Esta misma normativa también regirá para la administración central, haciendo que todos los procesos sean más lentos.

En Alto Paraná, los hospitales no manejan ningún fondo, ni siquiera cuentan con caja chica para casos de emergencia. Considerando que dependen de la provisión central, la nueva disposición podría extender los plazos de reabastecimiento. Mientras tanto, afectará de forma directa las gestiones de la Décima Región Sanitaria, que dispone de una caja chica de G. 13.000.000 destinada exclusivamente a gastos administrativos, como reposición de tóner, focos y reparaciones menores de vehículos o computadoras.

La doctora Idalia Medina, de la Asociación de Médicos del Alto Paraná, manifestó que la nueva medida genera preocupación en la zona, sobre todo porque ya se atraviesa una situación muy crítica por la falta de recursos.

“Ahora ya estamos mal y con esto vamos a estar peor. Nuestra situación es crítica y lamentable en el hospital. Cada vez es menor el presupuesto; para nosotros es algo que no se va a poder sostener en el tiempo. Esto va a recaer, obviamente, sobre las personas más vulnerables que acuden al hospital. Cada vez habrá más necesidades. No entiendo a dónde quieren llegar con esto, qué es lo que buscan. Nos están asfixiando, estamos prácticamente sin oxígeno”, expresó.

Afirmó que desde el año pasado hay menos recursos en los hospitales. Contó que incluso deben hacer colectas para reparar el aire acondicionado del Hospital Regional de Ciudad del Este. Recordó el pésimo estado de la estructura de este centro asistencial que funciona en una añeja sede pese a ser un centro de referencia en la región.