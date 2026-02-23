Aula en mal estado marca inicio de clases en Ciudad del Este

La falta de aulas es uno de los principales problemas con los que se enfrentaron las comunidades educativas del décimo departamento este lunes durante el inicio del año lectivo. En total, son 948 instituciones educativas, de las cuales 799 son públicas y el resto subvencionadas, que albergan a más de 200.000 estudiantes.

En la Escuela Básica N° 6.708 Nuestra Señora de las Mercedes, del barrio San José de Ciudad del Este, dos salas de un mismo pabellón fueron clausuradas por la directora, Karen Troche. Esto se debe a que parte del techo se desprendió y temen que siga cayéndose, afectando a los alumnos.

La situación de la estructura ya fue reportada a la Municipalidad local y se espera que los profesionales del área verifiquen el estado de riesgo de la infraestructura.

“Decidimos clausurar estas clases para prevenir cualquier situación hasta que algún profesional verifique y nos dé un informe técnico sobre la infraestructura”, expresó la directora.

La escuela alberga a unos 200 alumnos y, además del problema en el techo, las salas presentan hundimiento del piso, canaletas rotas, podridas y desprendiéndose. Troche explicó que requieren la construcción de nuevas salas con sanitarios sexados para poder acomodar a todos los estudiantes.

Construcciones empezaron tarde

La Municipalidad de Ciudad del Este comenzó un lote de obras para la construcción de aulas y cocina-comedor en noviembre del año pasado, y los trabajos no concluyeron para el inicio de clases. Desde la comuna afirman que la intervención y la posterior elección extraordinaria ralentizaron muchos procesos de licitación.

En total, fueron beneficiadas 27 escuelas y colegios con la construcción y readecuación de cocina-comedor.