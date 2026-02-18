Paraguarí: dos instituciones en peligro de derrumbe y 125 en mal estado

A menos de una semana del inicio del año lectivo 2026, oficialmente en 127 instituciones del noveno departamento las clases comenzarán en aulas deterioradas: algunas con goteras, otras con paredes enmohecidas y agrietadas. A esta situación se suman los locales con riesgo de derrumbe.

Los reclamos para las reparaciones vienen realizándose desde 2025, ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), autoridades municipales y departamentales.

En el distrito de Carapeguá, un bloque de la escuela básica N° 919 Prof. Melania Zarza de Ramírez, ubicada en la compañía Aguai’y, presenta serios problemas estructurales y está en peligro de derrumbe. Padres de familia señalaron que, junto con el director Eduardo Vera, realizaron gestiones ante la Municipalidad y el MEC, con el fin de mejorar las condiciones y garantizar seguridad y comodidad a los estudiantes, pero no recibieron respuesta.

El intendente de Carapeguá, Luciano Cañete (ANR), manifestó que en la escuela se requiere de una inversión considerable y que la comuna no cuenta con recursos suficientes para encarar la obra. Ante esta respuesta, se comunicó la situación al MEC, según informó el inspector general de la comuna, Pablo Chamorro.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: María Antonia: denuncian intereses políticos para frenar llamado a concurso docente registrado en BDEE

Desde la Dirección de Infraestructura del MEC enviaron arquitectos para inspeccionar las instalaciones. La última visita fue en diciembre pasado y, en esa ocasión, se anunció que las obras comenzarían a fines de enero, pero hasta el momento no hay confirmación de intervención, indicó el padre de familia José Almada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La situación es preocupante, ya que a simple vista se observa que una viga está cediendo y las pilastras de la galería presentan fisuras. No se tiene certeza de si, en caso de colapso, solo serían afectadas dos aulas o las demás también, o si podría comprometerse toda la estructura.

El director Vera indicó que las gestiones fueron iniciadas el año pasado ante el MEC, bajo el expediente N° 159720-2025.

“Al igual que los padres y los alumnos, docentes y directivos esperamos que se concrete la reparación para brindar seguridad a los niños y tranquilidad a las familias”, expresó.

Como medida preventiva, desde el año pasado se los instruyó a los alumnos para no acercarse al pabellón afectado, el cual permanece perimetrado ante el riesgo de derrumbe. Esta medida será reforzada al inicio de las clases, el 23 de febrero.

Otro local en riesgo

En Ybycuí, el colegio nacional Dr. Moisés S. Bertoni, ubicado en la compañía Isla Alta, presenta deficiencias estructurales que requieren intervención urgente para garantizar un entorno seguro para las clases.

La intendenta Cristina Servín (ANR) señaló que el proyecto ya cuenta con plano aprobado por el MEC para la ejecución de las mejoras, pero que se encuentra a la espera de la transferencia de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lea más: Denuncian cobros irregulares a docentes de Paraguarí por trámites de traslados temporales

Figuran 125 para arreglos

Al cierre del año lectivo 2025, directores de instituciones educativas del noveno departamento informaron a la Dirección Departamental de Educación sobre la situación edilicia tanto en zonas rurales como urbanas. En total, 125 escuelas y colegios públicos requieren reparaciones urgentes en materia de infraestructura y sistema eléctrico.

Entre los casos mencionados figura la escuela básica N° 75 Cnel. Vicente Mongelós, del casco urbano de Caapucú, donde se necesita reparar cinco aulas, las salas de la dirección y de la secretaría.

El director de la escuela, Bienvenido Maidana, señaló que se requeriría una inversión superior a G. 150 millones para una solución integral y no improvisaciones.