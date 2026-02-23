Incautan casi 650 dosis de fármacos para adelgazar en Ciudad del Este

Los detenidos fueron identificados como Cleber Alfredo Cantero (35) y Liz Mabel Duarte Maldonado (35), quienes estaban a bordo de un vehículo de la marca Toyota, modelo Corolla, año 2005, con chapa 321 CDS.
Durante el control, los intervinientes visualizaron tres cajas de cartón que contenían medicamentos para adelgazar de las marcas TG de 15 mg y un producto denominado Retatrutide de 40 mg. Sin embargo, no contaban con las documentaciones respaldatorias correspondientes.
En sede policial, se contabilizaron 493 dosis de tirzepatida, de procedencia nacional, laboratorio Indufar, y 144 dosis de Retatrutide, de procedencia alemana.
El costo de cada dosis de TG asciende a G. 955.000, mientras que el medicamento de origen alemán tiene un valor aproximado de 175 dólares por unidad.
Los medicamentos eran transportados en cajas comunes, sin contar con el sistema de refrigeración requerido para su adecuada conservación, incumpliendo las condiciones exigidas para este tipo de productos farmacéuticos.
Los antecedentes del procedimiento fueron comunicados al agente fiscal de turno, abogado Osvaldo Zaracho.