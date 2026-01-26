Fiebre por adelgazantes: la diferencia de precios entre Paraguay y Brasil

Desde hace varios meses, los inyectables adelgazantes se convirtieron en una verdadera mina de oro, no solo en el comercio legal, sino también en el mercado de la ilegalidad. En los primeros meses, el medicamento más utilizado era la semaglutida, pero actualmente está en auge la tirzepatida.

La tirzepatida se puede conseguir en diferentes marcas, precios y dosis. Todas vienen en presentaciones de ampollas para inyección y, en algunos casos, ya llegan con un dispositivo tipo bolígrafo para su aplicación, por lo que en Brasil se hizo famosa como “caneta emagrecedora”, cuya traducción es “bolígrafo adelgazante”.

Como en Brasil las farmacias exigen receta médica, cientos de brasileños comenzaron a cruzar el Puente de la Amistad en busca de sus dosis en Paraguay. Esto, sumado a la diferencia de precios, desató una fiebre por estos medicamentos y despertó el interés de los contrabandistas.

Con frecuencia, autoridades brasileñas incautan grandes cantidades de dosis de estos medicamentos, que son transportados en fondos falsos de buses, escondidos en tableros de automóviles e incluso en neumáticos, sin ningún rigor sanitario para su conservación, pese a que se trata de fármacos que deben mantenerse dentro de la cadena de frío.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Miles de dosis incautados

Un informe de la Receita Federal, divulgado por medios brasileños, indica que en 2024 se decomisaron 2.500 unidades de estos medicamentos que ingresaron de contrabando desde Paraguay, pero en 2025 la cifra trepó a 30.011.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del contrabando, en Ciudad del Este se registra una seguidilla de robos y asaltos a farmacias, de donde son sustraídos estos mismos productos, que luego son comercializados de manera ilegal.

Igualmente, vendedores del mercado local advierten que existen falsificaciones de estos medicamentos, lo que representa una seria alerta para la salud pública.

¿Cuánto es realmente la diferencia de precios?

Mediante una comparación de precios en páginas de farmacias paraguayas y brasileñas, se pudo determinar una diferencia estimativa en el costo de los medicamentos, específicamente de la tirzepatida, que en estos meses se encuentra en auge.

Los datos indican que una caja con una dosificación de 5 mg para cuatro aplicaciones cuesta 2.355 reales en Brasil, lo que al cambio local equivale aproximadamente a G. 2.920.000. La misma presentación se consigue en Paraguay a G. 524.000.

En tanto, el kit de 7 mg se ofrece a 3.136 reales en Brasil (G. 3.880.000), mientras que en Paraguay se vende por G. 634.000. Mientras que las ampollas de 10 mg cuestan 3.601 reales en Brasil, es decir, unos G. 4.460.000, mientras que en Paraguay se comercializan a G. 725.000.

Esta marcada diferencia de precios explica por qué tanto contrabandistas organizados como particulares se arriesgan y se exponen a severas sanciones al cruzar la frontera con estos medicamentos.