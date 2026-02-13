Asalto a farmacia: vacían dos heladeras con fármacos para adelgazar

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 4ª, los asaltantes se alzaron con medicamentos adelgazantes, específicamente tirzepatida, cuya cantidad exacta aún no fue revelada por la víctima.

Lea más: Video: fármacos para adelgazar, el nuevo blanco de robos en Ciudad del Este

La víctima fue identificada como María Susana Vera Vera (49), quien comentó que tres personas ingresaron al local para cometer el robo.

El subcomisario Ronny Brizuela, subjefe de la dependencia policial, explicó que los delincuentes manejaban muy bien la información, mientras uno de ellos redujo a la encargada, los otros dos subieron a la planta alta, donde vaciaron la heladera que contenía los fármacos adelgazantes. “Vaciaron esa heladera y luego bajaron para cargar también otra heladera en la planta baja. En total se llevaron tres bolsas de fármacos, pero no robaron el celular de la víctima ni la recaudación”, detalló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Brizuela indicó que, tras analizar las imágenes del circuito cerrado, concluyeron que los delincuentes no portaban armas y tras consumar el robo huyeron a bordo de un automóvil Toyota Premio, color blanco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Roban en asalto fármacos para adelgazar valuados en US$ 11.000

La cantidad exacta de medicamentos robados será confirmada en el transcurso de este viernes.