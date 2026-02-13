ABC en el Este
13 de febrero de 2026 - 10:03

Asalto a farmacia: vacían dos heladeras con fármacos para adelgazar

Uno de los delincuentes con una de las bosas cargadas con los fármacos.
CIUDAD DEL ESTE. Tres delincuentes irrumpieron en una farmacia y, tras amenazar a la empleada, vaciaron dos heladeras que contenían fármacos para adelgazar. El hecho ocurrió ayer Farmacia Energy, ubicada sobre la avenida San Blas y Teniente Adolfo Rojas Silva, en el barrio General Pablo Rojas de esta ciudad.

Por ABC Color

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 4ª, los asaltantes se alzaron con medicamentos adelgazantes, específicamente tirzepatida, cuya cantidad exacta aún no fue revelada por la víctima.

La víctima fue identificada como María Susana Vera Vera (49), quien comentó que tres personas ingresaron al local para cometer el robo.

El subcomisario Ronny Brizuela, subjefe de la dependencia policial, explicó que los delincuentes manejaban muy bien la información, mientras uno de ellos redujo a la encargada, los otros dos subieron a la planta alta, donde vaciaron la heladera que contenía los fármacos adelgazantes. “Vaciaron esa heladera y luego bajaron para cargar también otra heladera en la planta baja. En total se llevaron tres bolsas de fármacos, pero no robaron el celular de la víctima ni la recaudación”, detalló.

Agentes policiales trabajan en el lugar del asalto para recabar información y levantar datos del hecho.
Brizuela indicó que, tras analizar las imágenes del circuito cerrado, concluyeron que los delincuentes no portaban armas y tras consumar el robo huyeron a bordo de un automóvil Toyota Premio, color blanco.

La cantidad exacta de medicamentos robados será confirmada en el transcurso de este viernes.