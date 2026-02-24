Allanan vivienda e incautan automóvil que habría sido usado para atacar camión recolector

Durante el allanamiento encabezado por la fiscala Carolina Gadea, fue incautado un automóvil Toyota Allion, color plata, con chapa WOCE 008, propiedad de Derlis Osmar Bogado Alcaraz (41), quien no se encontraba en la vivienda en el momento del operativo. El hombre formaría parte de una banda de asaltantes.

Lea más: Video: desconocidos queman camión recolector en Ciudad del Este

El comisario Carlos Barboza, jefe de la Subcomisaría 13ª, explicó que el automóvil incautado salió recientemente de una chapería; no obstante, tras comparar sus características con las imágenes obtenidas del circuito cerrado, se constató que coincidiría con el vehículo utilizado para cometer el ataque.

Antecedentes del caso

El hecho investigado ocurrió el 23 de enero de 2026, alrededor de las 14:00, sobre la avenida Julián de la Herrería, en el sector VI del barrio Remansito de Ciudad del Este, a unos 200 metros de la vivienda allanada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En aquella ocasión, cuatro hombres encapuchados interceptaron un camión recolector de basura de la marca Mercedes Benz, modelo Atego, chapa AAMX 141, perteneciente a la empresa Ecoeste. El vehículo era conducido por Isabelino Fleitas Galeano (38), domiciliado en el barrio Don Bosco.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A punta de armas obligaron al chofer a descender del rodado y le manifestaron que “el problema no era con los empleados, sino con la empresa”.

Lea también: Recolección de basura en Asunción: el 60% de camiones recolectores, descompuesto

Posteriormente, uno de los atacantes arrojó bomba molotov en el interior de la cabina que ocasionó el incendio que afectó toda la cabina del camión.