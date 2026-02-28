Asesinan a hombre en el día de su cumpleaños

La víctima fue identificada como Leonardo Martínez Santacruz (46), quien residía en el lugar, quien registra una orden de captura por homicidio doloso.

El presunto autor del crimen está identificado como Rumildo Maidana Bustamante (40), alias “Pika’i”, quien vivía con la víctima desde hace aproximadamente un mes. Actualmente, el sospechoso se encuentra con paradero desconocido.

Un vecino relató que Leonardo Martínez se encontraba de cumpleaños y que al intentar comunicarse telefónicamente para felicitarlo no obtuvo respuesta, por lo que decidió acercarse hasta la vivienda para verificar la situación. Al ingresar, lo encontró muerto en la cama y con una profunda herida al costado del ojo derecho. Además, se encontró un cuchillo incrustado en la puerta de la vivienda.

Efectivos policiales acudieron inmediatamente y tras una verificación constataron la desaparición de la motocicleta y otras pertenencias personales de la víctima, por lo que se presume que el presunto autor se habría apoderado de dichos objetos tras el crimen.

Se dio aviso al Ministerio Público de Minga Porã y al personal del Departamento de Investigaciones para el procedimiento de rigor.