Matan a balazos a sojero brasiguayo y a su empleado en Corpus Christi

Uno de los fallecidos en el atentado ocurrido en Corpus Christi, Canindeyú, fue el productor sojero Edimar De Souza Do Santos (37), mientras que el otro asesinado fue uno de sus principales colaboradores identificado como Aride Oliveira (45). Ambos estaban afincados en la colonia Paso Itá, en el distrito de Ybyrarobaná, y en el momento del ataque estaban a bordo de una camioneta Toyota Hilux negra, con matrícula AAFP 545.

Lea más: Conflicto por la cosecha de unas 240 hectáreas de soja

Los presuntos asesinos a sueldo estaban a bordo de una camioneta Chevrolet S10 blanca y utilizaron fusiles calibre 7.62 para ejecutar el mortal ataque. El vehículo de los sicarios fue encontrado minutos después abandonado y quemado a unos pocos kilómetros del lugar del hecho.

Los uniformados sospechan que en el sitio los asesinos fueron recogidos por otro vehículo para alejarse de la zona, según explicaron.

Lea más: Denuncian invasión sojera en colonias indígenas

De acuerdo con las autoridades de la región, Edimar De Souza era un productor que arrendaba grandes extensiones de tierras de las comunidades indígenas de las zonas para el cultivo de la soja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Aparentemente el hombre acostumbraba tratar directamente con los caciques de cada comunidad y dejaba de lado a los que verdaderamente utilizaban las tierras, situación que en más de una vez ya le causó problemas con los nativos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Conflictos entre productores en Corpus Christi

Igualmente, los investigadores de la Policía señalaron que Edimar De Souza también tuvo problemas con otros productores sojeros, debido a que prácticamente ya se había adueñado de las tierras cultivables y contaba con un grupo de hombres armados que lo protegían.

Es más, a raíz de los problemas con miembros de las comunidades indígenas y campesinos sin tierra, comisiones de Derechos Humanos intervinieron sus propiedades en el departamento de Canindeyú.

Aparentemente, los criminales ya estaban siguiendo los pasos del empresario en busca de una oportunidad para atacarlo, la que se dio en la tarde de ayer cuando Edimar De Souza y su colaborador a bordo de una camioneta Toyota Hilux estaban verificando la cosecha de la soja.

Investigadores no descartan nexo de Macho con atentado

Alrededor de las 13:00, los desconocidos se acercaron a las víctimas en una camioneta Chevrolet S10 y en pleno movimiento abrieron fuego contra sus objetivos.

Edimar De Souza falleció dentro de la camioneta al ser alcanzado por los primeros disparos de fusil, sin embargo Aride logró descender de las camioneta y corrió unos 20 metros, donde finalmente cayó fulminado por otra ráfaga de fusil.

Debido a que el lugar del atentado figura en la zona de influencia del capo narco prófugo Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, las autoridades no descartan que este haya tenido alguna vinculación con el crimen. Más aún sabiendo que muchos de los nativos de la zona operan como campana para el fugitivo.