Cae presunto integrante de banda de delincuentes vinculada a violentos asaltos

El detenido fue identificado como Jhonatan Daniel Torres Pérez (24), domiciliado en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este. Su captura fue realizó en el kilómetro 6,5 de Presidente Franco. Durante el procedimiento, se incautaron de un iPhone 11 Pro Max, que será sometido a peritaje.

Tras la aprehensión, se realizaron dos allanamientos en el barrio 23 de Octubre de Ciudad del Este y uno en Presidente Franco, con el objetivo de recolectar evidencias relacionadas a las investigaciones.

El comisario Pablo Zelaya, jefe de Gabinete del Departamento de Investigaciones, señaló que el análisis de imágenes de circuitos cerrados permitió identificar al presunto poseedor de un automóvil Toyota Vitz, color plateado, que habría sido utilizado como apoyo logístico en uno los hechos.

Explicó que, el jueves pasado, el grupo habría robado un automóvil Toyota Funcargo azul, chapa CDC 024, en el barrio La Blanca de Ciudad del Este. El Toyota Vitz plateado habría cumplido funciones de cobertura durante ese atraco y fue abandonado esa misma noche.

Al día siguiente, a las 02:25, ocurrió un violento asalto domiciliario en el barrio Sagrado Corazón de Jesús, de Presidente Franco, donde un joven resultó herido de bala y fue despojado de G. 22 millones, dinero producto de la venta de un vehículo. De acuerdo con los investigadores, el Toyota Funcargo robado previamente habría sido utilizado para cometer este segundo hecho y luego también fue abandonado.