Toman de rehén a directivo de casa de cambios para vulnerar medidas de seguridad y cometer millonario robo

El hecho ocurrió en el establecimiento ubicado sobre la avenida Monseñor Rodríguez y Pampliega, pleno microcentro de Ciudad del Este.

Según el reporte oficial, la casa de cambios cerró sus puertas con total normalidad a las 16:00 aproximadamente de este martes. Sin embargo, entre las 17:15 y 17:30, el tesorero Eduardo Villalba fue interceptado en el kilómetro 7, a pocas cuadras de su vivienda, por cuatro delincuentes encapuchados –uno de ellos con tono argentino- que se desplazaban en una camioneta blanca.

Acto seguido, tres de los delincuentes descendieron abordaron el automóvil particular del tesorero, a quien obligaron a regresar hasta la casa de cambios.

Durante el trayecto, los asaltantes utilizaron el celular de Villalba para comunicarse con el encargado de seguridad, Guillermo Cristaldo Vega, un suboficial retirado de la Policía Nacional. En la primera llamada, uno de los delincuentes se hizo pasar por un directivo de la firma e informó que estaba en camino y solicitó que se le abriera el portón de acceso.

Posteriormente realizaron una segunda y una tercera llamada reiterando que estaban por llegar, hasta que finalmente el guardia abrió el portón.

El acceso se produjo pese a que la firma cuenta con un sistema de seguridad con protocolos estrictos. De acuerdo con lo establecido, el gerente general debía recibir la llamada y autorizar expresamente la apertura del portón, procedimiento que en este caso no se cumplió. Tampoco fueron activadas las alarmas ni los sensores de seguridad.

Una vez dentro del local, los delincuentes redujeron al guardia de seguridad y se dirigieron directamente a la oficina administrativa, donde se apoderaron de dinero en efectivo correspondiente a operaciones de última hora que no fue depositado en la bóveda. El monto robado sería de aproximadamente G. 60 millones.

Hallan camioneta incinerada

Minutos después del asalto, la Policía Nacional reportó el hallazgo de una camioneta totalmente incinerada en el kilómetro 14, lado Acaray, en la ciudad de Minga Guazú. Los investigadores presumen que se trataría del vehículo utilizado por los autores del asalto.