Otro golpe a la banda de “Vaca Loca”: capturan a joven buscado por asalto a cambistas

Según el informe del Departamento de Investigaciones, ubicaron a Junior Milciades Fleitas Iglesias (19) cuando se desplazaba como acompañante en una camioneta Kia Sportage, sobre la Ruta PY02, en el exkilómetro 24 de Minga Guazú.

Lea más: Cae presunto integrante de banda de delincuentes vinculada a violentos asaltos

El rodado era conducido por su propietario, Jorge Amado Núñez González (39), quien iba acompañado por otras tres personas. Una vez identificados los ocupantes, los uniformados verificaron que Fleitas Iglesias tenía orden de captura pendiente, por lo que procedieron a su detención.

Durante el operativo, incautaron del poder del joven una pistola marca CZ P-10 C, calibre 9x19 mm, de procedencia checa, con cargador con capacidad para 30 cartuchos, que contenía seis proyectiles sin percutir, además de un celular.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El asalto investigado

La detención guarda relación con la investigación de un millonario asalto registrado el 9 de agosto de 2025, en inmediaciones de la Rotonda Oasis, Km 1 de Ciudad del Este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En aquella oportunidad, tres corredores de cambios fueron interceptados por cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas. Durante el atraco, los delincuentes redujeron a una de las víctimas y se apoderaron de una cartera que contenía 1.000 dólares, 3.000 reales, 100.000 pesos argentinos y aproximadamente G. 70 millones.

En el marco del proceso, el fiscal Carlos Antonio Almada, de la Unidad Penal N° 1, ya había imputado a Derlis Ariel Paiva Fariña (19), alias “Pato”, quien fue el primero en ser detenido.

Lea también: Detienen infraganti a dos prófugos durante asalto a una gasolinera

De acuerdo con la investigación, además de Paiva Fariña, fueron identificados como presuntos miembros de la banda Armando Adrián Gauto, alias “Vaca Loca” -considerado líder del grupo y detenido el año pasado tras un asalto a una estación de servicios en el Km 10 de Ciudad del Este- y Junior Milciades Fleitas Iglesias, cuya captura se concretó ayer.