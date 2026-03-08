Mujeres se reunieron en Ciudad del Este por el 8M con el lema “Ni precarizadas ni sumisas”

La actividad comenzó a las 17:00 de este domingo y reunió a niñas, adolescentes, jóvenes y educadoras, quienes participaron en distintas dinámicas de reflexión y creación conjunta para plantear sus demandas al Estado en relación con el respeto y la garantía de los derechos de las mujeres.

Lea más: 8M: mujeres se concentran en la Plaza Uruguaya para multitudinaria marcha

Durante la jornada se habilitó un micrófono abierto, donde las participantes compartieron poesías, canciones y mensajes reivindicativos.

Además, se desarrolló un espacio de conversación en el que se intercambiaron experiencias y opiniones sobre las distintas realidades que enfrentan las mujeres en la sociedad. Como parte de la actividad, también se elaboraron carteles con consignas y reclamos, con el objetivo de visibilizar pedidos vinculados a una vida libre de violencia y a condiciones más dignas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El encuentro fue impulsado por la organización Kuña Sorora con el apoyo de Kuña Poty. Asimismo, participaron integrantes de la Asociación Callescuela, de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Connats), además de jóvenes que acudieron de forma autoconvocada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Varias participantes compartieron relatos personales, experiencias de violencia y procesos de resiliencia, además de reflexionar sobre la relevancia de la organización comunitaria entre mujeres.

Lea también: Manifiesto del 8M 2026: Mujeres claman por jubilaciones dignas, cese de la violencia y de la entrega nacional

Las organizadoras mencionaron que es fundamental continuar promoviendo espacios seguros de participación y expresión para niñas, adolescentes y mujeres, especialmente en contextos donde persisten situaciones de precarización laboral, violencia y desigualdad de género.