8M: mujeres se concentran en la Plaza Uruguaya para multitudinaria marcha

La marcha es convocada por la Articulación Feminista del Paraguay que nuclea a varios colectivos de mujeres.

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se recuerda cada 8 de marzo para conmemorar la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos, mejores condiciones laborales y participación plena en la sociedad.

El recorrido de esta marcha, que se espera sea multitudinaria, se iniciará en la Plaza Uruguaya, lugar de la concentración a partir de las 17:00 y luego tomará las calles 25 de mayo, México, Mcal. Estigarribia, Palma y Nuestra Señora de la Asunción hasta llegar a la Plaza de la Democracia.

En la Plaza de la Democracia se realizará el acto central con la lectura del Manifiesto Feminista, además de la presentación de números artísticos. Este año, la articulación presentará una serie de reivindicaciones vinculadas a los derechos laborales, seguridad social y violencia de género.

En su invitación en redes sociales, la organización menciona que salen a la calle a “levantar nuestra voz contra todas las injusticias laborales y el arrebato sistemático de derechos básicos”.

“¡Ni precarizadas ni sumisas! Defendemos nuestros derechos”, resalta.