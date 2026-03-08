Recuperan en Hernandarias camioneta hurtada horas antes en Brasil

Los uniformados localizaron una camioneta Toyota Fortuner SRV 2.8, color plata, año 2018, que se encontraba abandonada en la vía pública con las puertas desbloqueadas.

Según datos, efectivos policiales de la Comisaría 5ª realizaban una patrulla preventiva en la zona. Al verificar el rodado, constataron que no tenía la llave de contacto y no había ninguna persona en el lugar que se responsabilizara del vehículo, por lo que solicitaron una grúa para trasladarlo hasta la dependencia policial.

Una vez en la sede policial, mediante consultas en el Sistema Único del Registro del Automotor, se confirmó que el vehículo corresponde a una Toyota Fortuner SRV 2.8, con chapa WSRV171.

Posteriormente, a través del personal policial tripartito, se verificó que la camioneta había sido denunciada como hurtada en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil, según la denuncia radicada ante la Policía Civil de Paraná este domingo a las 07:17 por Edson Luiz Thome (54 años).

El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal Nº 4, Víctor Adolfo Santander.