Hombre atacó a puñaladas a su expareja en Presidente Franco

La víctima es una mujer de 29 años, quien sufrió heridas en la cabeza provocadas con un machetillo, además de lesiones en un brazo y en otras partes del cuerpo. Tras el ataque, vecinos del lugar la auxiliaron y la trasladaron en un vehículo particular hasta el Hospital Distrital de Presidente Franco, donde permanece internada.

La joven fue atacada por su expareja, Arnaldo Alberto González (33), quien luego del intento de feminicidio se provocó una herida en el pecho, aparentemente al creer que había acabado con la vida de la mujer.

El caso fue denunciado por el padre de la víctima, quien manifestó que su hija fue atacada brutalmente por su exconcubino, de quien se había separado hace aproximadamente un mes.

Según el reporte policial, el hombre habría llegado nuevamente anoche hasta la vivienda de su expareja, aparentemente en estado etílico, con la excusa de ver a sus tres hijos menores. En ese momento se originó una discusión y, en medio del altercado, el agresor sacó un machetillo y atacó a la mujer.

El comisario López explicó que en la en la dependencia policial a su cargo no se registraron denuncias previas por violencia entre la pareja por el miedo que la mujer le tenía a su pareja.

La mujer evoluciona favorablemente en el Hospital Distrital de Presidente Franco, mientras que el presunto agresor fue trasladado al Hospital de Trauma de Ciudad del Este, donde permanece en grave estado.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Edgar Delgado, quien dispuso que Arnaldo Alberto González permanezca bajo custodia policial a disposición del Ministerio Público.

Otro caso

Una mujer de 34 años resultó herida en el brazo izquierdo tras una discusión con su pareja en el barrio La Blanca de Ciudad del Este.

Según los datos recabados, el hombre habría roto una botella de vidrio y la atacó. La mujer intentó defenderse y utilizó el brazo como escudo, momento en que sufrió la herida cortante. Posteriormente fue auxiliada y trasladada al Hospital Regional de Ciudad del Este, donde quedó internada para su atención médica.

El caso fue comunicado a la agente fiscal especializada en violencia familiar, Susan Vega. Sin embargo, la víctima no quiso proporcionar datos sobre la identidad del agresor.