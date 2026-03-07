San Lorenzo: investigan presunto intento de feminicidio

El supuesto intento de feminicidio ocurrió luego de una discusión dentro de la habitación matrimonial de una vivienda ubicada en el barrio Lote Guazú, de la ciudad de San Lorenzo. Según el relato, la mujer llegó a pedir auxilio a una familiar que llegó hasta el sitio y también fue víctima de los disparos.

El comisario Alcides Gaona, de la Comisaría 54 de Lote Guazú, manifestó que al llegar al lugar hallaron muerto a Pedro Oscar Irala (63) quien tenía una herida en pecho y se encontraba en la cama. El hombre habría intentado matar a su pareja, identificada como Sandra Llanes Trinidad (32) quien fue derivada al Hospital de Calle’i con un disparo en la cabeza.

Ramona Acevedo González (52), tía de Sandra, también fue derivada con heridas y fue quien relató el suceso a los uniformados. El comisario Gaona indicó que el hecho aún se encuentra en etapa preliminar de investigación, por lo que no pueden confirmar que el hombre se haya autoeliminado tras intentar acabar con la vida de su pareja.

El uniformado informó que en la vivienda existen cámaras cuyas imágenes serán analizadas en busca de mayores elementos que ayuden a esclarecer el suceso que causa conmoción al reportarse apenas horas después de otro hecho trágico que tuvo como víctima a una mujer en Asunción.

