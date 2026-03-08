Feminicidio en Ypané: buscan a pareja de mujer hallada a orillas del río

El cuerpo de María Dolores Alcaraz Ramírez, una mujer de 40 años, fue hallado este domingo en una zona ribereña conocida como Mariscal, en el barrio Tavarory.

La investigación apunta directamente a la pareja actual de la mujer, identificado como Mario Ferreira, quien hasta el momento se encuentra con paradero desconocido.

Lea más: Presunto feminicidio en Ypané: hallan a mujer sin vida a orillas del río Paraguay

De acuerdo con el agente policial Derlis Cantero, un testigo relató que se habría despedido al mediodía con una frase en guaraní. “Mírame bien, porque va a ser la última vez que me veas con vida”, habría expresado la pareja que está siendo buscada.

Existe antecedente de violencia

La policía confirmó que ya existían registros de una denuncia por violencia intrafamiliar en el año 2022. A pesar de estos antecedentes, ambos seguían conviviendo en una vivienda precaria.

Lea más: Brutal crimen de una mujer en Bañado Sur deja un detenido

Tras el hallazgo por parte de un transeúnte, bomberos voluntarios de Ypané confirmaron la falta de signos vitales de la mujer. Según el informe de la Subcomisaría 05 San Isidro, el cadáver fue encontrado en la vía pública, a orillas del río Paraguay, en posición decúbito dorsal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por disposición fiscal, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia. Agentes de Criminalística y personal de Homicidios levantaron evidencias.

El diagnóstico preliminar indica que la mujer falleció a consecuencia de heridas producidas por un arma blanca; una en el lado izquierdo del cuello y otra en la zona del tórax. Además, presentaba rastros de golpes en el rostro.