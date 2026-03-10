Caen presuntos microtraficantes que operaban frente a una plaza en Santa Rita

El procedimiento fue realizado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en coordinación con el fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 1 de Ciudad del Este.

Lea más: Cuatro detenidos por microtráfico y drogas incautadas en Obligado

Los detenidos fueron identificados como Digno González Romero, de 31 años, y Guillerme Alexander Rissardi Lemes, de 24 años.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron 102,65 gramos de presunta cocaína, distribuidos en 123 “pinos” de plástico de color amarillo, una forma de empaquetado frecuentemente utilizada para la venta rápida en pequeñas dosis.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea también: Desmantelan red de microtráfico que reclutaba a indígenas en Filadelfia

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además de la droga, los intervinientes incautaron G. 2.039.000 en efectivo, un teléfono celular Samsung modelo A06, dos motocicletas y un automóvil Volkswagen Gol con matrícula AAS 663.