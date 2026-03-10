ABC en el Este
10 de marzo de 2026 - 09:36

Caen presuntos microtraficantes que operaban frente a una plaza en Santa Rita

Los dos detenidos con las evidencias incautadas.
SANTA RITA. Un presunto centro de expendio de drogas, que funcionaba frente a una plaza pública, fue desmantelado durante un operativo que finalizó con dos hombres detenidos.

El procedimiento fue realizado por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) en coordinación con el fiscal Elvio Aguilera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 1 de Ciudad del Este.

Los detenidos fueron identificados como Digno González Romero, de 31 años, y Guillerme Alexander Rissardi Lemes, de 24 años.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron 102,65 gramos de presunta cocaína, distribuidos en 123 “pinos” de plástico de color amarillo, una forma de empaquetado frecuentemente utilizada para la venta rápida en pequeñas dosis.

Además de la droga, los intervinientes incautaron G. 2.039.000 en efectivo, un teléfono celular Samsung modelo A06, dos motocicletas y un automóvil Volkswagen Gol con matrícula AAS 663.