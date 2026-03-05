Cuatro detenidos por microtráfico y drogas incautadas en Obligado

La agente fiscal de la Unidad Penal N° 1 de Lucha contra el Narcotráfico, Rocío Valdez, encabezó un allanamiento en una vivienda del barrio 8 de Diciembre del distrito de Obligado, en el departamento de Itapúa. La incursión se desarrolló este miércoles 4 de marzo, a las 15:40, con acompañamiento de agentes de la Comisaría 13ª de la zona.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación contra innominados por supuesta transgresión a la Ley 1340 y sus modificaciones, por tenencia irregular y comercialización de estupefacientes.

Durante la incursión fueron detenidos Wilson Mendieta Barúa (37), Alejandro Daniel Mendieta Zotelo (24), Diego David Giménez Díaz (30) y Juana Noelia Morel (24).

En la vivienda allanada fueron incautados 14 dosis de crack, cuatro aparatos celulares y dinero en efectivo, G. 500.000, en diferentes denominaciones.

Lea más: Inicia juicio por feminicidio de Carmen Servián a tres años del crimen cometido en Natalio

Antecedentes de microtráfico

Mendieta Barúa cuenta con antecedentes por transgresión a la Ley 1340, según el sistema informático de la Policía Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mismo había sido detenido el pasado 10 de enero de 2024, en el barrio Ko’êju de Obligado. En el operativo incautaron 20 g de cocaína tipo crack, ocho aparatos celulares, dos revólveres, un rifle de aire comprimido y dinero en efectivo, G. 4.873.000.

Durante ese procedimiento, encabezado por el fiscal Enrique Fornerón, el mismo contaba con arresto domiciliario por una causa similar, de agosto de 2023, cuando ya fue detenido con 54 dosis de cocaína, 8 aparatos celulares, un rifle calibre 22, un rifle de aire comprimido calibre 5.5, además de dinero en efectivo de distintas denominaciones.