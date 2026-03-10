Caja fiscal: marchas y bloqueos de rutas en cuatro puntos de Alto Paraná

El presidente de la Asociación de Educadores del Este (AEDE), Higinio Garcete, explicó que con la movilización buscan exigir al Gobierno Nacional una respuesta clara sobre la propuesta presentada por los gremios docentes.

“Esto se había quedado para el 25 de marzo para estudiar, pero levantaron esa fecha y nos llamó la atención. Consideramos importante exigir mediante esta manifestación que se tomen cartas en el asunto”, manifestó.

Garcete dijo que aún no existe un acuerdo definitivo y que esperan que se resuelva esta semana. “Ellos alegaron que ya hay un preacuerdo del 90 a 95%, pero el gremio no dio su conformidad porque hay puntos importantes que deben discutirse”, añadió.

En Ciudad del Este, la marcha comenzó en la Plaza de la Paz y recorrió la Ruta PY02 en dirección al Puente de la Amistad. Algunos docentes portaban banderas paraguayas y otros carteles con fotografías de las diputadas cartistas por el departamento, Bettina Aguilera, Liz Acosta y Rocío Abed de Zacarías, con frases como “Traidoras de la causa docente”.

Otros tres puntos

La Dirección de Policía de Alto Paraná reportó que, además de la marcha en Ciudad del Este, los docentes realizan bloqueos intermitentes en las rutas del departamento, incluyendo la Ruta PY06 en Santa Rita, la Ruta PY02 en Juan E. O’Leary y la Ruta PY07 en San Alberto.