Caja Fiscal: Senado trataría reforma en sesión extraordinaria mañana

El proyecto de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público (caja fiscal) que impulsa el Poder Ejecutivo, cuyo tratamiento en la Cámara de Senadores fue postergado “sine die”–sin fecha definida– la semana pasada, podría ser tratado durante una sesión extraordinaria de la Cámara Alta en medio de la plenaria ordinaria de mañana, miércoles, según adelantó hoy el presidente del Congreso Nacional, el senador cartista Basilio Núñez (ANR, Partido Colorado).

El Gobierno plantea modificar varios aspectos de la caja fiscal, proponiendo medidas como el establecimiento de edades mínimas de jubilación y el aumento de los aportes de afiliados de las cuatro cajas deficitarias –las del Magisterio Nacional (docentes), las fuerzas de seguridad (militares y policías), docentes universitarios y magistrados judiciales– para frenar el creciente déficit de la caja fiscal.

Sin embargo, las medidas anunciadas han sido resistidas por los gremios que se verían afectados, principalmente el de los docentes, y en el Senado siguen debatiéndose modificaciones en un intento de llegar a un consenso entre el Gobierno, el Poder Legislativo y el funcionariado público.

¿Sesión extraordinaria mañana?

En conversación con ABC Cardinal, el senador Núñez señaló que, como había dicho ayer, el orden del día de la sesión ordinaria del Senado de mañana ya fue cerrado sin incluir el tratamiento de la reforma de la caja fiscal.

Sin embargo, indicó la “posibilidad de que mañana alguien pueda plantear, en base a un acuerdo, hacer una extraordinaria”.

Agregó que el reglamento interno del Senado permite que se pueda convocar una sesión extraordinaria antes, durante o después de la sesión ordinaria. “En este caso sería durante”, subrayó.

Por la aprobación con modificaciones

El senador Núñez comentó que el oficialismo impulsaría la aprobación de una versión modificada del proyecto de reforma que llegó al Senado desde la Cámara de Diputados. Afirmó que se siguen “puliendo” puntos del proyecto en debates entre congresistas, representantes de gremios y del Ejecutivo.

Agregó que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre la “versión Senado” del proyecto de reforma será hecho público antes del tratamiento en plenaria.

De manera extraoficial, el senador Núñez mencionó algunas de las modificaciones que se proponen en la “versión Senado” del proyecto, en comparación con la “versión Diputados”.

En la propuesta del Senado, indicó, se propone establecer por ley que el Estado aporte “hasta el 10 por ciento” del salario de cada funcionario público a la caja correspondiente.

Además, se plantea establecer en 58 años la edad mínima para la jubilación ordinaria de docentes, con una tasa de sustitución del 90 por ciento, en contraste con la “versión Diputados”, que establece una edad mínima de 62 años con una tasa de sustitución del 85 por ciento.

Diputados también podría convocar sesión extraordinaria

El senador Núñez dijo entender que “existe la posibilidad” de que sea convocada una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados el próximo jueves para tratar el proyecto de reforma, en caso de que este sea aprobado mañana por el Senado.

“Si sale todo bien, me comprometo a firmar lo más rápido posible y remitir (el proyecto de reforma) a Diputados”, dijo.

Recordó que la Cámara Baja ya no podrá modificar el proyecto de ley, sino que deberá elegir entre ratificarse en su propia versión -muy cuestionada por los gremios– o aceptar la “versión Senado”. Agregó que la información que maneja es que los diputados “están de acuerdo” con la versión de la Cámara Alta.

El “50 por ciento” de lo que se debe hacer

Al consultársele su parecer personal sobre el proyecto de reforma, el senador Núñez opinó que es una “primera etapa” que representa solo un “50 por ciento” de lo que se debe hacer para frenar por completo el déficit de la caja fiscal.

Explicó que, según el cálculo actuarial, la caja fiscal tiene un déficit diario de 10.000 millones de guaraníes que, con la reforma, se reduciría apenas en la mitad. Por ende, la caja fiscal seguiría perdiendo 5.000 millones de guaraníes por día.

El legislador cartista opinó que, luego de que se resuelva todo lo relacionado al proyecto de reforma que sería tratado mañana, el Congreso debe crear una comisión bicameral que analice la implementación de un nuevo sistema previsional que beneficie a todos los paraguayos y no solo al “15 por ciento” que actualmente se jubila por medio del sector público o el Instituto de Previsión Social.