Gobernador de Alto Paraná busca revertir decisión del Senado sobre Hambre Cero

Torres afirmó que los senadores no presentaron argumentos concretos que justifiquen la medida y señaló que las denuncias mencionadas por la Cámara Alta no precisaron los distritos ni instituciones.

“Lo que más nos golpeó fueron los argumentos. Se habló de denuncias, pero no se dijo el nombre de ningún distrito, ni de una institución, ni de qué padre de familia. Tampoco se consultó a los directores”, manifestó el gobernador.

El jefe departamental recordó que antes de iniciar el programa se realizaron reuniones con supervisores y directores, quienes fueron claves para la implementación del sistema de alimentación escolar. Además, destacó que los directores propusieron a las más de 1.600 cocineras que trabajan actualmente en las escuelas del departamento, evitando así cuestionamientos por supuesta injerencia política en las contrataciones.

Torres expresó su preocupación ante la posibilidad de que la administración del programa vuelva a concentrarse en Asunción, lo que podría demorar la respuesta a problemas que eventualmente pudieran registrarse en las escuelas.

El gobernador anunció que su equipo presentará documentación y respaldos de varias instituciones ante la Cámara de Diputados de Paraguay, con el objetivo de revertir la decisión del Senado.

Posible trasfondo político

Aunque evitó acusaciones directas, Torres reconoció que habría un componente político detrás de la medida, aunque pidió que esas diferencias no afecten a los estudiantes.

“No podemos poner en riesgo un programa tan noble por una cuestión política. Al final, los perjudicados serían los niños”, sostuvo.

Antecedentes del caso

La polémica en el movimiento Honor Colorado se dio luego de que el Senado resolviera retirar el control de los fondos del programa Hambre Cero en las Escuelas a la gobernadora de Concepción, Liz Meza, tras cuestionamientos generados por la realización del lujoso festejo de 15 años de su hija en uno de los departamentos con mayores índices de pobreza del país.

La decisión legislativa también incluyó a la Gobernación de Alto Paraná, administrada por César “Landy” Torres, a pedido de la senadora cartista Lizarella Valiente. El trasfondo sería por represalias por el respaldo de Torres a la candidatura de Rigoberto Chamorro para la intendencia de la capital departamental, frente al aspirante promovido por Honor Colorado, Magno Álvarez, impulsado por el sector político ligado al zacariismo.