Política
09 de marzo de 2026 - 20:49

Hay enojo por tocar Hambre Cero, admite diputada cartista Liz Acosta

Diputada cartista Liz Acosta.
La diputada cartista Liz Acosta, parte del equipo político del Gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres (ANR, HC), reconoció que hay molestia porque desde el mismo movimiento surgió el proyecto de ley para quitar el manejo del programa de alimentación escolar Hambre Cero al jefe departamental. No obstante, de momento dijo que no hay intención de quiebre, ya que creen que el Ejecutivo mediará.

Por ABC Color

Él (Landy) está molesto, yo también estoy molesta y triste como alto paranaense porque todos los niños niñas y adolescentes están recibiendo este programa con mucha alegría, con mucho entusiasmo, tanto los padres, los docentes y poder tener esa intención nada más de quitar eso, no solamente el programa en sí, sino que se centralice es muy triste”, dijo Acosta.

Lea más: Gobernadores rechazan centralización del plan Hambre Cero

Pese a su molestia trató de ponerle paños fríos a la situación, esperando que se solucione en bancada.

Pese a que el trasfondo de la disputa por los fondos de Hambre Cero son claramente la cuestión electoral de cara a las internas municipales del 7 de junio, Acosta cuidó no disparar contra el clan Zacarías, con quien se disputan la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este.

“Yo no quiero ser imprudente y decir nada, quiero hablar con algunos colegas, quiero escucharle a los colegas, tenemos reunión de bancada, quiero escuchar también a la mayoría, a ver cuál es el parecer de cada uno y exponer también mi parecer”, apuntó. El proyecto tiene media sanción del Senado.