Hay enojo por tocar Hambre Cero, admite diputada cartista Liz Acosta

“Él (Landy) está molesto, yo también estoy molesta y triste como alto paranaense porque todos los niños niñas y adolescentes están recibiendo este programa con mucha alegría, con mucho entusiasmo, tanto los padres, los docentes y poder tener esa intención nada más de quitar eso, no solamente el programa en sí, sino que se centralice es muy triste”, dijo Acosta.

Lea más: Gobernadores rechazan centralización del plan Hambre Cero

Pese a su molestia trató de ponerle paños fríos a la situación, esperando que se solucione en bancada.

Pese a que el trasfondo de la disputa por los fondos de Hambre Cero son claramente la cuestión electoral de cara a las internas municipales del 7 de junio, Acosta cuidó no disparar contra el clan Zacarías, con quien se disputan la candidatura a la intendencia de Ciudad del Este.

“Yo no quiero ser imprudente y decir nada, quiero hablar con algunos colegas, quiero escucharle a los colegas, tenemos reunión de bancada, quiero escuchar también a la mayoría, a ver cuál es el parecer de cada uno y exponer también mi parecer”, apuntó. El proyecto tiene media sanción del Senado.